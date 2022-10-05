Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 17:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın tamponunu parçaladı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde hareket halindeki kamyonun lastiğinin patlaması sonucu 1 araç ve camları kırılan 3 iş yerinde hasar oluştu.
Olay, Ardeşen ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arka lastiği patladı.
Bu sırada oluşan basınç nedeniyle park halindeki bir otomobilin ön tamponu ile camları kırılan 3 iş yerinde hasar oluştu.
"Arka lastiğimin balon çıkardığını fark edemedim"
Olayı anlatan kamyon şoförü Hamit Gül, "Kamyonumdaki başka bir sorunu tamir ettirmek için sanayiye girdim. Arka lastiğimin balon çıkardığını fark edemedim. Aracımın tamirini yaptırmak için dükkan ararken aniden lastik bomba patlar gibi patladı ve yanından geçtiğim araca zarar verdi. Gerçekten korku verici bir andı. Fark etmeden karşı tarafa zarar verdik. Zarar gören araç ve işyerleri sahiplerinden özür diliyorum" dedi.
Etiketler: Rize
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