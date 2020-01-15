Kışın ser rüzgarların hakim olduğu Türkiye'nin en kuzey ucu Sinop İnceburun'da bulunan deniz fenerinin ışıkları 1863 yılından bu yana denizcilere ışık oluyor.

Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikte bulunan ve ilk dönemlerde gazyağı ile çalıştırılan tarihi fener, zaman içerisinde teknolojiye uyum sağlayarak elektrik enerjisi devreye girdi. Günümüzde fotosel yöntemi ile fenerin ışığı havanın kararmasıyla kendiliğinden yanıyor.

İnceburun feneri, yılın her mevsimi Sinop'u ziyaret eden turistlerin uğrak noktalarından. Geçmişte denizcilerin kurtarıcısı olan fenerin önemi gelişen teknoloji ile kısmen azalsa da, yolu Karadeniz'e düşen gemilere umut olmayı sürdürüyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Deniz Eryılmaz-Tahsin Özkan