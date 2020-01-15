"Kuzeyin Bekçisi" 157 yıldır denizcilere yol gösteriyor15 Ocak 2020 Çarşamba 09:25 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:33
Anadolu'nun en kuzey noktası Sinop İnceburun'da bulunan deniz feneri, 157 yıldır kuzeyin bekçiliğini yapıyor. Kışın dev dalgaların hakim olduğu Karadeniz'de gemiler, yönlerini tarihi fenerin ışıkları sayesinde buluyor.
Kışın ser rüzgarların hakim olduğu Türkiye'nin en kuzey ucu Sinop İnceburun'da bulunan deniz fenerinin ışıkları 1863 yılından bu yana denizcilere ışık oluyor.
Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikte bulunan ve ilk dönemlerde gazyağı ile çalıştırılan tarihi fener, zaman içerisinde teknolojiye uyum sağlayarak elektrik enerjisi devreye girdi. Günümüzde fotosel yöntemi ile fenerin ışığı havanın kararmasıyla kendiliğinden yanıyor.
İnceburun feneri, yılın her mevsimi Sinop'u ziyaret eden turistlerin uğrak noktalarından. Geçmişte denizcilerin kurtarıcısı olan fenerin önemi gelişen teknoloji ile kısmen azalsa da, yolu Karadeniz'e düşen gemilere umut olmayı sürdürüyor.
Haber: Deniz Aslan
Kamera: Deniz Eryılmaz-Tahsin Özkan