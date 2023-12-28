Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 ölü, 59 yaralı

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Yol tek şeritten ulaşıma açıldı

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada 10 ölü, 59 yaralı

Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaralıların 10 farklı hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazaya dair açıklama yapıyor. https://t.co/kJ5sVPd3I3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2023

Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kazayla ilgili savcılar görevde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Kaza ile… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 28, 2023

8'i ağır 59 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zincirleme kazada 8'i ağır 59 kişinin yaralandığını ve 30 ambulansla hastanelere nakledildiğini aktardı.

Bu sabah 04.36’da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8’i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2023

Uraloğlu kaza sonrası alınan tedbirleri açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu Kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kaza nedeniyle programını erteledi

Uraloğlu, sürücülerden de yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, kaza nedeniyle, bugün saat 11.00'de gerçekleştirilmesi planlanan "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"ni de erteledi.

[Fotoğraf: AA]

Yol açma çalışmaları devam ediyor

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yol açma çalışmaları devam etmektedir. Yoğun sis durumu devam etmektedir. İstanbul istikametinde trafik, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'ndan devam etmektedir" diye konuştu.

6 sürücü gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi.

Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.