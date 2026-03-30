Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 30 yaralı

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığını duyurdu.

Valilik, polise uzun süreli uygulanan kalp masajıyla hayata döndürüldüğünün altını çizdi:

"Kazada 1 polis hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden polis memuruna hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir."