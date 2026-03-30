Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.03.2026 09:40

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 30 yaralı

İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 30 yaralı

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığını duyurdu.

Valilik, polise uzun süreli uygulanan kalp masajıyla hayata döndürüldüğünün altını çizdi:

"Kazada 1 polis hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden polis memuruna hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir."

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
"Borsada yatırım" vaadiyle vurgun: 29 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Türkiye'deki kütüphanelerin üye sayısı 7 milyona yükseldi
11:09
Dijital Vergi Dairesi'nde Mükellefler geçen yıl 20,9 milyona yakın işlem yaptı
11:09
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
11:18
İran: Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
10:54
NYT: ABD, İran’da sivil yerleşim yerine saldırıda savaşta test edilmemiş füzeler kullandı
10:42
Yeşil dönüşüm için 3 milyar liralık faizsiz finansman desteği
Haydarlar Gölü yağışlarla yeniden canlandı
Haydarlar Gölü yağışlarla yeniden canlandı
FOTO FOKUS
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ