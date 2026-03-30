Gündem
Reuters 30.03.2026 12:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi ile ekonomiye 365 milyar lira katkı sağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi ile bugüne kadar 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını belirterek, "Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi ile ekonomiye 365 milyar lira katkı sağladık
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, 2017 yılında eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi'nin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hareketin kısa sürede sınırları aşarak küresel bir çevre hareketine dönüştüğüne dikkati çeken Erdoğan, projeyle elde edilen kazanımlara ilişkin verileri paylaştı.

"90 milyon ton atık geri kazanıldı"

Sıfır atık seferberliğinin Türkiye ekonomisi ve çevre koruma faaliyetleri üzerindeki etkilerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

2053 hedefi: Yüzde 70 geri kazanım

Gelecek döneme ilişkin stratejik hedefleri de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kazanım oranlarındaki çıtayı yükselteceklerini belirtti.

Erdoğan, "İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60’a, 2053 yılında ise yüzde 70’e yükseltmeyi hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Türkiye’nin yeşil dönüşüm ve çevre hassasiyeti konusundaki kararlılığına vurgu yapan Erdoğan, iklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelenin kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

İsrail saldırısında bir gözünü kaybeden Gazzeli kadın, engeline rağmen resim yapıyor
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
