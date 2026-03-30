Türkiye yabancı sermaye için teknoloji üssü olabilir

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, yaptığı açıklamada, küresel ölçekte sermayenin, girişimcinin ve teknolojik altyapının hızla yer değiştirdiğine işaret etti.

Özellikle ABD, Avrupa ve Körfez hattında oluşan kritik tablonun yeni bir ekonomi denklemi doğurduğunu anlatan Erkul, bunun küresel rekabet içindeki ülkeler için de hem risk hem de yeni fırsatlar barındırdığını söyledi.

Erkul, rekabetin artık sadece şirketler arasında değil şehirler, ülkeler ve ekosistemler arasında yaşandığını vurgulayarak, son dönemde hızlanan jeopolitik kırılmalar, küresel ticaret dengelerindeki değişim ve yapay zeka merkezli yeni ekonomik düzenin etkileri doğrultusunda Türkiye'nin konumunun yeniden tanımlanması gerektiğini kaydetti.

"İlk tercih edilen ülkelerden biri olabilir"

Türkiye'nin regülasyon yapan bir ülke olmasının yanı sıra daha fazla girişim çeken, sermaye toplayan ve teknoloji üreten bir merkez haline geleceği bir süreçte olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Kim daha hızlı şirket kurduruyorsa, kim daha güçlü dijital altyapı sunuyorsa ve kim girişimciye daha fazla güven veriyorsa kazanan o oluyor. Türkiye'nin de bu bağlamda girişimcilik ve teknoloji politikalarını köklü biçimde sadeleştirmesi önem taşıyor. Şirketlerin kuruluşundan vergi sistemine, yatırım ortamından uluslararası hukuk altyapısına kadar birçok alanda yeni bir yaklaşım zorunlu hale geldi. Türkiye, tamamen dijital, sınır ötesi uyumlu ve çok dilli bir şirket kurulum altyapısıyla global girişimciler için ilk tercih edilen ülkelerden biri olabilir. Özellikle uzaktan şirket kurulum süreçlerinin hızlandırılması ve yabancı girişimciler için bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması gerekiyor."

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erkul, Türkiye'nin klasik teşvik modellerinin ötesine geçerek girişimci dostu, öngörülebilir ve rekabetçi bir yapı kurması gerektiğine vurgu yaptı.

Erkul, hisse opsiyonları, şirket satış süreçleri ve gelir vergisi gibi alanlarda yapılacak düzenlemelerin Türkiye'yi bölgesel bir cazibe merkezine dönüştürebileceğine işaret ederek, girişimciler için hızlı ve güvenilir bir vize mekanizmasının oluşturulmasının da bu dönüşümün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Bölgesel ve küresel ekonomideki gelişmelerin büyük sermayelerin yön değiştirmesine neden olduğunu ifade eden Erkul, "Yabancı sermayenin rotasında Türkiye, doğal bir teknoloji ve yatırım üssü olabilecek konumda. İstanbul'un finans ve teknoloji merkezine dönüşmesi için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ortak yatırım modelleri ve yeni nesil fon yapılarıyla Türkiye bu sermayeyi çekebilir." diye konuştu.

"Dünya yeni bir ekonomik düzene giriyor"

Erdem Erkul, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının yeni ekonominin temel belirleyicisi haline geldiğini dile getirdi.

Sermayenin yeni formunun hesaplama gücü olduğuna dikkati çeken Erkul, veri merkezi kurmadan, güçlü yapay zeka altyapısı oluşturmadan girişim çekmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Erkul, Türkiye'nin bu alanda enerji, altyapı ve teşvik politikalarını yeniden ele alması gerektiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü bir ulusal bulut tabanlı yapay zeka ekosisteminin oluşturulması stratejik önem taşıyor. Türkiye'nin sadece girişim kurulan değil, aynı zamanda büyütülen ve global ölçekte çıkışların gerçekleştiği bir merkez olması gerekiyor. Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, uluslararası borsalarla entegrasyon ve yatırımcı güvenini artıracak hukuki altyapının güçlendirilmesi kritik önem taşıyor. Dünya yeni bir ekonomik düzene giriyor. Bu düzende hız, ölçek ve güven en kritik üç unsur. Türkiye doğru adımları atarsa bölgesel merkez olma şansını çok kısa sürede elde edebilir."

Erdem Erkul, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi olarak Türkiye'nin teknoloji odaklı ekonomik dönüşümünü hızlandıracak bu yaklaşımın kamu, özel sektör ve uluslararası paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

İş Konseyi olarak, Türkiye'nin global yapay zeka altyapısının en önemli parçası olması için çalıştıklarını belirten Erkul, "Türkiye olarak, yapay zeka çağının üretim, veri, enerji ve erişim koridoru olmamız gerekiyor. İş dünyası olarak, üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.