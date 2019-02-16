Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada-Kabatepe hattında saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki seferler iptal edildi. Yaşanan aksamaya karşı Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 08.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 16.00'da ek sefer yapılmasına karar verildi.

Geyikli-Bozcaada hattında 08.00 ve 15.00, Bozcaada-Geyikli hattında 07.15 ve 14.00 seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 17.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 18.00'de ek sefer düzenlenecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA