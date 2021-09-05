Meteoroloji'nin duyurusuna göre, gece yarısından itibaren Kuzey Ege'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, 8 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ da bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.