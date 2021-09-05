Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji'nin duyurusuna göre, gece yarısından itibaren Kuzey Ege'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, 8 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ da bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.
Etiketler: Ege Denizi Fırtına Meteoroloji
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