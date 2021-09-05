Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 734. gününde sürüyor.

Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, evladı için eylemi sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Evlat hasreti çektiğini, acılar içinde yaşamını sürdürdüğünü belirten Demir, 6 yıldır oğlunun hasretiyle yaşadığını kaydetti.

"Oğlum gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim"

Çocuğunun kandırılarak dağa götürdüklerini aktaran Demir, "HDP ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. HDP oğlumu dağa gönderdi. Oğlum tek başına Diyarbakır'ı gezmesini bilmiyordu. Tek başına nasıl Irak'a, Suriye'ye gidebilir?" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü aktardı.

"Kesinlikle kararlığımız devam edecek"

Eylemlerinin 2 yılı geride bıraktığını dile getiren Biçer, "Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu ülke bizim. Korkmayın, çekinmeyin. PKK terör örgütünün Kürt anne ve babalara çektirdiği acının tarifi yoktur. Çok acılar çektik. Çok mağdur olduk. Kesinlikle kararlığımız devam edecek. 10-20 yıl da olsa HDP İl binasının önünden ayrılmayacağız" dedi.