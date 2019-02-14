Marmara ve Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Buna göre, Gökçeada-Kabatepe arasındaki saat 07.00, Kabatepe-Gökçeada arasındaki saat 09.00, Bozcaada-Geyikli arasındaki saat 07.15 ile Geyikli-Bozcaada arasındaki saat 08.00 seferleri geçici durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal olan seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normal saatlerinde yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA