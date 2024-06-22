Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.06.2024 10:00

Kütahya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 yolcu taburcu edildi.

Kütahya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Bursa'dan Antalya'ya giden R.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Yolculara Eskişehir'de emniyet kemeri taktırılmış

Kaza yapan otobüsteki 23 yolcuya, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri taktırıldığı öğrenildi.

Kaza sırasında yolcuların tamamının emniyet kemerinin takılı olduğu, bu sayede ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

ETİKETLER
Kütahya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Horoz'un ailesine başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
10:41
Sulamada verimi artıran otomasyon yatırımlarına ağırlık verilecek
10:42
‘Deprem Bilgi Sistemi’ uygulaması geliştirildi, zemin durumunu gösteriyor
10:23
Arizona'da 6 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü
10:23
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Cezayir ve Tunus'a gidiyor
10:11
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
İstanbul'da dolunay
İstanbul'da dolunay
FOTO FOKUS
Rize'de meydana gelen toprak kayması kamerada
Rize'de meydana gelen toprak kayması kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ