Kütahya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Bursa'dan Antalya'ya giden R.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Yolculara Eskişehir'de emniyet kemeri taktırılmış

Kaza yapan otobüsteki 23 yolcuya, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri taktırıldığı öğrenildi.

Kaza sırasında yolcuların tamamının emniyet kemerinin takılı olduğu, bu sayede ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği belirtildi.