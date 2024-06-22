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Türkiye
DHA 22.06.2024 09:44

Husumetlileri önünü kesti, müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Antalya'da taksi ile yolculuk yapan kişinin önü, husumetlileri tarafından kesildi. Olay anında ne yapacağını bilmeyen yolcu, taksi şoförünün araçtan inmesiyle taksiyi kaçırdı.

Husumetlileri önünü kesti, müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Duraktan müşteri alan taksi şoförünün önü, plakası öğrenilemeyen beyaz renkli bir minibüs tarafından kesildi.

Minibüsteki 4 kişi, taksideki yolcuyu indirmeye çalıştı. Olayın ardından taksiden inen şoför, müşterisini indirmek isteyen kişilere müdahale etmek istedi. Taksideki ismi öğrenilemeyen yolcuyu indiremeyen 4 kişi, bu kez taksiye vurmaya başladı.

Husumetlileri önünü kesti, müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Taksi şoförü aracına zarar veren ve yolcusunu indirmeye çalışan kişilere engel olmaya çalışırken, taksinin hareket ettiğini gördü. Takside bulunan yolcu, çalışır durumdaki taksinin şoför koltuğuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsü ise taksisinin arkasından koştu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Taksiyi polise teslim etti

4 kişi ile taksideki yolcu arasında husumet olduğu öğrenildi. Diğer yandan taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek taksiyi teslim ettiği, taksi şoförünün ise taksisini polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi.

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