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Türkiye
AA 22.06.2024 10:00

Kütahya'da polisin denetimi sayesinde faciadan dönüldü: 5 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Otobüsteki 23 yolcuya, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri taktırıldı. Kaza sırasında yolcuların tamamının emniyet kemeri takılı olduğu için ciddi yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.

Bursa'dan Antalya'ya giden R.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Yolculara Eskişehir'de emniyet kemeri taktırılmış

Kaza yapan otobüsteki 23 yolcuya, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri taktırıldığı öğrenildi.

Kaza sırasında yolcuların tamamının emniyet kemerinin takılı olduğu, bu sayede ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği ifade edildi.

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