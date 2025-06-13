Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.06.2025 09:44

Kütahya'da silahla oynayan çocuk kazara ablasını vurdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya'da silahla oynayan çocuk kazara ablasını vurdu

Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki bir evde ailesiyle yaşayan O.Y. (15) masanın üstünde duran ağabeyine ait ruhsatlı tabancayla oynadığı sırada silah ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi, mutfaktaki ablası Nisa Nur Y'ye (19) isabet etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Nisa Nur Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tabancayı kullandığı iddia edilen erkek kardeş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ETİKETLER
Kütahya Bireysel Silahlanma
Sıradaki Haber
İZBAN seferlerinde bazı değişiklikler oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:51
Küresel piyasalarda jeopolitik risklere odaklandı
09:51
600 bin kamu işçisi için gözler zam teklifinde
09:44
İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in peşini bırakmayacaklarını söyledi
09:34
Petrol fiyatları İsrail'in İran'a saldırmasıyla yüzde 7'den fazla yükseldi
09:28
İZBAN seferlerinde bazı değişiklikler oldu
09:23
İstanbul'da huzur uygulaması: 949 gözaltı
Filistinliler, katil İsrail’in tahliye uyarısının ardından göç etmeye başladı
Filistinliler, katil İsrail’in tahliye uyarısının ardından göç etmeye başladı
FOTO FOKUS
36 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 104 gözaltı
36 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 104 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ