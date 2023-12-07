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Türkiye
AA 07.12.2023 10:47

Kütahya'da servis aracı toprak yığınına çarptı: 14 öğrenci yaralandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 14 çocuk hafif yaralandı.

Kütahya'da servis aracı toprak yığınına çarptı: 14 öğrenci yaralandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde E.Ö. idaresindeki minibüs, sürücüsünün Bahtılı köyü yol ayrımında aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

Minibüsün, yol kenarındaki toprak yığınına çarptığı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 14 öğrenci, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servis minibüsünün, Hisarbey köyünden Beyce köyündeki okula taşımalı eğitim öğrencilerini götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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