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Türkiye
DHA 07.12.2023 10:27

Bartın'da balıkçılar 300 ton hamsiyle döndü

Bartın'ın Amasra ilçesi ile İnkumu açıklarında avlanan balıkçılar, yaklaşık 300 ton hamsiyle limana döndü. Limana gelenlere ücretsiz hamsi dağıtıldı.

Bartın'da balıkçılar 300 ton hamsiyle döndü
[TRT Haber (arşiv)]

İstanbul, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Düzce, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Gemlik ve Bandırma'dan gelen 60'a yakın balıkçı teknesi, dün gece Amasra ve İnkumu açıklarında ağ attı.

Yaklaşık 300 ton hamsi yakalayan balıkçılar, Zonguldak Ereğli, Kilimli, Bartın Kurucaşile, Kastamonu Cide limanları, Amasra Limanı ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'na döndü.

Hamsiler, limanda her biri 15 kilo alan 20 bin kasaya konulup kamyonlara yüklenerek çevre illere gönderildi. Bölge halkına da ücretsiz hamsi dağıtıldı.

Limana gelenler, leğen ve poşetlere doldurulan hamsileri alıp evlerine götürdü.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ve Amasra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekipleri ise tekneleri denetledi.

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Bartın Hamsi Balıkçılık
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