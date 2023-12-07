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Türkiye
AA 07.12.2023 10:32

İstanbul merkezli 6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen "hayali ihracat" operasyonunda, kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul merkezli 6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize şekilde hayali ihracat yapıldığı ve bağlantılı olarak KDV iadeleri alındığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ukrayna ile yapılan yazışmalar sonucunda, yurt dışına ibraz edilen beyannamelerin çok düşük parasal değerde, aynı beyannamelerin Türkiye'deki gümrük müdürlüklerine çok yüksek parasal değerde gösterildiğini ve faturaların tamamının sahte olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin kurdukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamu zararı oluşturduklarını belirledi.

Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçip bu tespitlerle ilgili gerekli incelemenin yapılarak daha detaylı bir analizini isteyen ekipler, düzenlenen faturaların sahte, kurulan firmaların paravan olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporuyla diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 şüphelinin kamuyu zarara uğrattıklarını ortaya çıkardı.

5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, adreslerine bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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