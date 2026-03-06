Hafif Sağanak Yağışlı 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.03.2026 15:35

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Kütahya'da okul çıkışında evine dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Kütahya Belediyesi sınırları içindeki Akkent Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal İlkokulu öğrencisi F.A, evine döndüğü sırada çok sayıdaki sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan ve ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan çocuğa müdahale edildi.

Çocuğun babası Mehmet A, mahallede sahipsiz köpeklerin çok fazla olduğunu söyledi.

"Oğlum eve dönerken 8 köpek saldırmış"

Köpeklerin saldırısı sonucu çocuğunda ciddi yaralanma olduğunu belirten Mehmet A, şöyle konuştu:

"Oğlum okulda etüde kalmıştı. Eve tek başına dönerken yaklaşık 8 köpek saldırmış. Köpekler neredeyse çocuğumu parçalıyormuş. Gören bir kişi köpekleri güçlükle uzaklaştırıp çocuğumu kurtarmış ve ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çocuğumun kalça kısmının altında yaklaşık 5 santimetre derinliğinde yara mevcut. Kuduz aşısı vurup pansuman yapıldıktan sonra eve gönderdiler. Köpek ısırığı olduğu için de dikiş atamayacaklarını söylediler."

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Mehmet A, köpeklerin ısırdığı bölgede ciddi doku kaybı meydana geldiğini belirterek, sahipsiz köpek sorununa etkili çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

F.A. da köpeklerin saldırısı sırasında çok korktuğunu dile getirdi.

ETİKETLER
Başıboş Köpek Sorunu Köpek Kütahya
Sıradaki Haber
TİHEK'ten Yomra Belediyesi’ne "ayrımcılık" cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
İşgalci İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesini bombalamayı sürdürüyor
17:17
AB: Zelenski'nin Macaristan Başbakanı Orban hakkındaki ifadeleri kabul edilemez
17:16
Rusya ve Ukrayna arasında 600 esir asker değişimi yapıldı
17:09
BM: Lübnan'da yüz binlerce kişi İsrail'in tahliye emirlerinden etkilenmiş durumda
17:01
FAO: Küresel gıda fiyatları 5 ay sonra yeniden yükselişe geçti
16:46
DSÖ: İran'da 28 Şubat'tan bu yana sağlık çalışanlarına yönelik 14 saldırı düzenlendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ