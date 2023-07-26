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Türkiye
AA-DHA 26.07.2023 17:58

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Kütahya'da orman yangını

Balıköy beldesine bağlı Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İl Özel İdaresinden de yangın söndürme çalışmalarına 5 dozer, 4 arazöz, 1 bekoloder kepçe ,1 grayder ve 18 personelle destek verildi.

Çevredeki ilçe belediyelerinden de itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.

"Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı"

Bölgeye giden Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yangın söndürme çalışmalarını koordine etti.

Vali Çelik, uzun uğraşlar sonucu yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangının ormanın eteğindeki bir tarladan sıçrayan ateş nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Çelik, "Çok şükür ekiplerimizin canla başla mücadelesi sonucu yangın daha fazla alana yayılmadan etrafı çevrildi. Yangını güçlükle kontrol altına alabildik. Önümüzdeki günlerde yangın riski en yüksek seviyede. Vatandaşlarımızdan bu riskli günlerde ormanlara gitmemelerini rica ediyoruz" dedi.

Ali Çelik, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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