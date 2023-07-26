Amasya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Çorum-Samsun kara yolunun Çeltek Mahallesi mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen 55 H 0526 plakalı ve 34 GUC 742 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazada her iki araçta bulunan Muhsin Yıldız, Fatma Gözde, Cüneyt Gözde, Hatice Kara, Hediye Kara ve Saliha Kara yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza, Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Hatice Kara, Suluova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.