Kütahya'da köylüler gelenekselleşen iftar sofrasında buluşuyor

Ramazan ayı öncesi bir araya gelen köylüler, iftar sofrasını hazırlayacak haneleri belirliyor.
Sırası gelen aileler, menüyü hazırlamak için toplanarak aralarında görev paylaşımı yapıyor.
Hazırladıkları gıda malzemelerini, mahalle muhtarlığınca tutulan aşçıya teslim eden aileler, salata türü malzemeleri de imece usulü hazırlıyor.
Köy meydanında verilen iftara, başka şehirde yaşayan köylüler de katılıyor.
Yüzlerce kişinin katıldığı iftarın ardından köylüler, bir araya gelerek sohbet ediyor, birlikte teravih namazı kılıyor.