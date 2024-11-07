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Türkiye
AA 07.11.2024 17:11

Kütahya'da köyde çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir köyde çıkan ve çok fazla eve sıçrayan yangına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kütahya'da köyde çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyünde çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kütahya'da köyde çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı

Ekipler, vatandaşların tahliye edildiği çok sayıda evi saran alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Çöplükte çıkan yangın birçok evi sardı

Sokakların dar olduğu köyde, birbirine bitişik binalardaki yangına müdahale güçlükle yürütüldü.

Kütahya Valisi Musa Işın, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

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112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye Kütahya Orman Yangın
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