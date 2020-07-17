Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kütahya'da belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, temmuz ayı başından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda kent merkezi ve köylerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonlarda, "cinayet" ve "çocuğa cinsel istismar", "kamu kurum ve kuruluşundan dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 5 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 25 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılar cezaevine gönderildi.
Aranan şüphelilere yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.
Etiketler: Kütahya operasyon kütahya haberSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 20:59
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