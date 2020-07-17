Haber Giriş: Kaynak: İHA
Aksaray'da kamyondaki samanlar alev alev yandı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray’da saman balyaları yüklü kamyonun seyir halindeyken elektrik tellerine temas etmesi sonucu kamyondaki saman balyaları tutuştu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesinde meydana geldi.
Saman balyalarını tarladan yükledikten sonra mandırasına götüren kamyon sürücüsü, belde merkezinden geçtiği sırada kamyonun kasasında yüklü saman balyaları elektrik telleriyle temas etti.
Bunun üzerine şase yapması sonucu kasasındaki saman balyaları alev aldı.
Kamyonun kasası bir anda alevlere teslim olurken, kimsenin canına ve malına zarar gelmesin diye düşünen kamyon şoförü yangına rağmen kamyonu belde merkezinden uzaklaştırdı.
Etiketler: saman balyaları yandı aksaray haberSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 21:01
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