Haber Giriş: Kaynak: AA
INTERPOL'un aradığı zanlı Aydın'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İrlanda'da işlediği bir cinayet nedeniyle INTERPOL tarafından aranan kişi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, INTERPOL tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan 35 yaşındaki İrlandalı Thomas Kenet Mc Connel'in kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Connel'in Kadınlar Denizi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Connel, işlemlerin ardından Söke T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Connel'in ev ve üst aramasında pasaportunun bulunamadığı öğrenildi.
Etiketler: interpol aydın haber cinayet zanlısıSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 19:38
Son Haberler
- 19:32
- 19:19
- 19:04
- 18:58
- 18:28
Sıradaki Haber
Yalova Termal Kaplıcaları 4 ay aradan sonra açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz