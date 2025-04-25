Kütahya'da 4,5 ve 3,9 büyüklüğünde deprem

Kütahya’nın Simav İlçesinde saat 07.23’de 4.5 büyüklüğünde ve saat 07.29'da 3,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremlerin yerin 8,81 ve 11,61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.