Hafta sonu hava nasıl olacak?

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın etkisinin gelecek hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yağışların, özellikle bugün İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi, Göller Yöresi'nde, Antalya'nın iç kesimlerinde, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekleniyor.

Hava sıcaklarının ise mevsim normallerinde olması bekleniyor

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da bugün için yağış beklenmiyor. Yarın ve pazar günü İstanbul'da yer yer aralıklı olmak üzere yağışların görülmesini bekleniyor. Hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar düşecek.

Ankara'da hava sıcaklıklarının 17 ila 20 derece arasında olacak. Bugün ve 3 gün boyunca gök gürültülü sağanağın sürmesi bekleniyor.

İzmir'de de gök gürültülü sağanakların yarına kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı da 20 derecelerde seyredecek

4 ile sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Antalya, Van, Hakkari ve Şırnak'ta fırtına ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

