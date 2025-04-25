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Türkiye
AA 25.04.2025 02:53

Erzurum'da apartmanda yangın: 16 kişi dumandan etkilendi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı.

Erzurum'da apartmanda yangın: 16 kişi dumandan etkilendi

Adnan Menderes Mahallesi 56. Sokak'taki bir binanın zemin katında oturan Z.A., boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmasının ardından evini ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da apartmanda yangın: 16 kişi dumandan etkilendi

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından binanın doğal gaz akışı kesildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Erzurum'da apartmanda yangın: 16 kişi dumandan etkilendi

Yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı 

Yangında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 16 kişi, ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 13 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, 3 kişiye bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

Erzurum'da apartmanda yangın: 16 kişi dumandan etkilendi

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Olay yerinden kaçan Z.A, Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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Erzurum Yangın İtfaiye
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