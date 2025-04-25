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Türkiye
TRT Haber 25.04.2025 07:33

Kütahya'da art arda depremler meydana geldi

Kütahya'nın Simav ilçesinde en büyüğü 4,6 olmak üzere 4,5 ve 3,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Vali Musa Işın şehirdeki son durumu TRT Haber'de anlattı, Simav ve civar köylerde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Kütahya'da art arda depremler meydana geldi

Kütahya’nın Simav İlçesinde saat saat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde, saat 07.23’de 4,5 büyüklüğünde ve saat 07.29'da 3,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

4,6 büyüklüğündeki deprem yerin 12,17 kilometrede derinliğinde meydana geldi. 4,5 büyüklüğündeki deprem ise 8,81 kilometre derinlikte meydana geldi.

Simav ve Pazarlar'da okullar tatil edildi

Vali Musa Işın TRT Haber' e açıklamalarda bulundu. Işın, Simav ve civar köylerde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

"Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler"

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde, saat 7.23'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bizi müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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