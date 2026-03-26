AA 26.03.2026 00:47

Rosatom: İran'ın Buşehr Nükleer Santrali’nden 163 kişiyi daha tahliye ettik

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali’nde 163 kişinin daha tahliye edildiğini açıkladı.

Likhachev, Rus devlet kanalı Vesti’ye yaptığı açıklamada, bölgedeki çatışmalar doğrultusunda İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin konuştu.

Bugün santralden üçüncü etap tahliyelerin gerçekleştirildiğini belirten Likhachev, “Santralden İran-Ermenistan sınırına doğru 163 kişi tahliye edildi. Bu son tahliye olmayacak.” dedi.

Likhachev, santralde yaklaşık 300 kişinin kaldığı bilgisini paylaşarak, “Sahada birkaç düzine kişiyi görevde bırakacağız.” diye konuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne bir füzenin daha isabet ettiğini bildirdiğini açıklamıştı.

