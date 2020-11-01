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Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saaat 10.05'te Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Ege'de deprem
Sabah saatlerinde de Ege açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Kuşadası'na 19,78 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 10:31
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