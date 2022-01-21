Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 09:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kurye motosikletle tek teker üzerinde gitti
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Beyoğlu'nda bir kurye, ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde trafikte tehlikeli yolculuk yaptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Adı öğrenilemeyen bir kurye, akan trafiğe aldırış etmeden, ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yolculuk yaptı.
Tehlikeli yolculuğu bir başka motosikletteki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Bir süre yolculuğa devam eden kurye, daha sonra gözden kayboldu.
Etiketler: İstanbul Trafik Cep Telefonu
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