Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Adı öğrenilemeyen bir kurye, akan trafiğe aldırış etmeden, ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuğu bir başka motosikletteki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Bir süre yolculuğa devam eden kurye, daha sonra gözden kayboldu.