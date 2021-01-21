Kurum ve Gül Ankara'da yapılacak yeni adliye binasını görüştü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye binasını görüştü.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yeni adliye binasının durumunu değerlendirdiklerini kaydetti.
Kurum, paylaşımında, "Tamamlandığında geleneksel mimarimizin kıymetli örneklerinden biri olacak Ankara Adalet Sarayı, çevre ve iklim dostu tasarımıyla da başkentimize değer katacak" ifadelerini kullandı.
Başkentimize yakışacak, Yeni Ankara Adliyesi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile son durumu değerlendirdik. pic.twitter.com/kkiM6Zrxo4— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 21, 2021
Bakan Gül ise konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Başkentimize yakışacak, yeni Ankara Adliyesi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile son durumu değerlendirdik" duyurusunu yaptı ve yeni adliye binasına ilişkin görsellere yer verdi.
Adalet Bakanımız Sayın @abdulhamitgul ile Ankara Adalet Sarayı projesinin son durumunu değerlendirdik. Tamamlandığında geleneksel mimarimizin kıymetli örneklerinden biri olacak Ankara Adalet Sarayı, çevre ve iklim dostu tasarımıyla da başkentimize değer katacak. pic.twitter.com/peSS4GDXbh— Murat KURUM (@murat_kurum) January 21, 2021
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