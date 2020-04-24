Haber Giriş: Kaynak: AA
Kurtuluş Savaşı'na katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek
[Fotoğraf: AA]
Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Etiketler: şehit istiklal madalyası askeriSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 03:09
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