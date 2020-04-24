Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 179 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, gece saatlerinde Kütahya Zafer Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar, daha sonra polisler eşliğinde 8 otobüsle Afyonkarahisar'a ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurda getirilen vatandaşlar, AFAD ve polis ekipleri nezaretinde otobüslerden indirildi.

Sosyal mesafeye kurallarına uygun şekilde, bina girişinde kayıtları yapılan vatandaşlar, yurttaki odalara yerleştirildi.

Güvenlik güçleri, yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Fransa'dan gelen Gülseren Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Demir, "Fransa'da çocuğumun yanına gitmiştim. 45 gündür oradaydım. Allah razı olsun bizi buraya getirdiler. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

317 Türk vatandaşı Bartın'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

Fransa'dan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Bartın'a getirilen 317 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Bartın'a getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 3'ü bebek 317 yolcu, polis ve jandarma ekiplerinin eşliğinde 17 otobüsle karantina için dezenfekte edilen Tuzcular köyü mevkisindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İbrahim Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Bartın Valiliğince, "Vatanınıza ve Bartın'ımıza Hoşgeldiniz" yazılı dev pankartın asıldığı yurda yerleştirilen yolcuların duygulu anlar yaşadıkları görüldü.

Sağlık ekiplerince eşyaları dezenfekte edilen ve sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.