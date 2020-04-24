Tahliye kapsamında gönderilen THY uçakları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden aldıkları yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları Sakarya ve Bolu'daki yurtlara gönderildi.

BAE ve Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Bu arada uçaktan inen yolcular, havalimanında Türk bayraklarıyla karşılandı. Bazı yolcular ellerine aldıkları bayrakları salladı.

THY'nin 20 Nisanda başlattığı ve 28 Nisan'a kadar sürecek tahliyeler kapsamında 59 farklı ülkeden toplam 195 özel seferle 25 bine yakın Türk vatandaşı yurda getirilecek.

Almanya'daki 196 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatandaşlar, işlemlerinin ardından otobüslerle götürüldükleri Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirildi.

Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.

Yurda gelişlerinde yolculara Türk bayrakları dağıtıldı. Yurdun önünde İstiklal Marşı okundu.

Yetkililer, süreçle ilgili bilgi verdikten sonra gelenler, kalacakları odalara yerleştirildi.

Moldova'dan uçakla Erzurum'a getirilen 159 Türk vatandaşı Bayburt'a gönderildi

Moldova'dan yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Erzurum'a getirilen 159 Türk vatandaşı, otobüslerle Bayburt'a gönderildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.

Polis ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Bayburt'a götürülen kafile, buradaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilecek.

Tahliye edilen vatandaşlardan Süleyman Baştuğ yaptığı açıklamada, yolculuğun güzel geçtiğini belirterek, "Devlet halkı için vardır. Yapılan hizmet çok güzel. Düşünenlere, yapanlara, emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı Ankara'da

Tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Kilis" uçağı ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra bebek arabaları ve yolcuların valizleri uçaktan indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti. Bu sırada bastonla yürüyen 59 yaşındaki Hanife Mandacı ile bazı erkek yolcuların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı taşıdığı görüldü.

Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.

Fransa'daki 320 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Fransa'daki 320 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra bebek arabaları ve yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti. Bu sırada yolcular arasında bulunan hamile bir kadın, doğum vaktinin yaklaşması nedeniyle karantina sürecini geçirmek üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi.

Uçaktan inerken güçlük çeken yaşlı bir kadına ise görevliler yardımcı oldu.

Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Bartın'a gönderildi.

Avusturya'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi

Avusturya'dan 7'si bebek 337 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, pasaport kontrolü ve sağlık taramasının tamamlanmasının ardından, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilecek.