Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Kutlama Etkinliği"ne Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YEE Başkanı Şeref Ateş ve farklı ülkelerden pek çok bakan, bakan yardımcısı ve büyükelçi katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programda yaptığı konuşmada, "Sizlerle şu an aynı çatı altında değiliz ama gönül birliğimizin, muhabbetimizin olduğunu çok derinden hissediyorum." dedi.

Yazının hakikati, sözün doğruyu söylediği Anadolu'nun kadim ve bereketli topraklarının her daim sevgi ve hoşgörüyü içinde barındırdığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bizler, dertlinin derdiyle dertlenen, yaralara merhem olan, ihtiyacı olanın dün olduğu gibi bugün de yardımına koşan bir medeniyetin çocuklarıyız. Anadolu, mayasını Hoca Ahmet Yesevi'den alan, Mevlana Celaleddin Rumi ile Hacı Bektaşi Veli ile Taptuk Emre ile Yunus Emre ve Aşık Veysel gibi adını sayamadığımız birçok erenle hamuru yoğrulan bir coğrafyadır. Nasırlı ellerin, buğday rengi tenlerin iyilik dolu yüreklerle birleştiği varlığını tüm insanlığın hayrına vakfeden bir kültürün mirası üzerinde durmaktayız. Elbette bu ananenin devamlılığının sağlanması, sürdürülebilirliğinin güçlenmesi ve insanlığa yakışan bir insan tasavvuru gelişmesi için medeniyet çatışmasından gelecek büyük kırılmalardan ziyade birlikte ve beraberce insan odaklı yaklaşımın önemini vurgulamak lazım."

Bakan Selçuk, Yunus Emre Enstitüsü'nün buradaki rolünün önemine işaret ederek, Yunus Emre'nin kabrinin, birçok şehir tarafından paylaşılamadığını, Anadolu'nun dört bir yanında bir Yunus Emre türbesine rastlamanın mümkün olduğunu belirtti.

Bu durumun, Türk insanının içindeki iyi insan olma ve Yunus Emre'nin tarif ettiği insan tasavvuruna yaklaşma arzusundan kaynaklandığına işaret eden Selçuk, "Aynı medeniyetin yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşı'mızın önderi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Büyük Millet Meclisi'mizin açılış gününü sadece ülkemiz çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına Çocuk Bayramı olarak armağan ederek, eşine az rastlanan bir liderlik göstermiştir. Bu, tarihin her döneminde medeniyetimizin kutlu duruşudur." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Türkçe, ses bayrağımız ve her şeyden önce bir barış dilidir." vurgusunu yaparak, etkinliğe katılan ve Türkçe'ye gönül veren misafirlerin de bu kutlu günde artık bir barış, sevgi ve dostluk elçisi olduklarını ifade etti.

"Yaşanan süreç, farklı atılımlara zemin oluşturacak"

Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ramazanın başlaması dolayısıyla toplantıya katılan çeşitli ülkeden Bakanları, Meclis Başkan Vekilini, Ürdün Prensini, büyükelçileri ve çocukları selamlayan Çam, şunları söyledi:

"Zor bir dönemde böyle bir etkinliğe dahil olmanın buruk acısını yaşıyoruz ama aynı zamanda da her dönemde olduğu gibi insanlık tarihinde değişim ve dönüşümün yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu teknolojik imkanlarla birlikte dünya aslında yeni bir evrilme sürecine girmiş olduğunu da bu vesileyle görmüş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu yaşamış olduğumuz tecrübelerin, çok daha farklı atılımlara da zemin oluşturacağını düşünüyorum."

Katılımcı konuklar da Türkiye'ye selamlarını ileterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

YEE Başkanı Ateş: Dünyanın bütün çocuklarına selam olsun

YEE Başkanı Şerif Ateş ise Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 100 yıldır Türkiye'nin egemenliğinin ve bağımsızlığının sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir." ifadesini kullandı.

Çocukların evrenin özünü yansıttığını, her bir çocuğun aynı özün değişik renkleri ve yansımaları olduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Hepimiz doğduğumuz toprağı çok seviyoruz. Bu toprağa ve ülkemize duyduğumuz sevgi başka toprakları, ülkeleri ve o ülkelerin insanlarını sevmeyeceğimiz anlamına gelmez. Biz Yunus gibi sadece insanları değil, tüm yaratılmışı Yaradanın hatırına severiz."

Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 23 Nisan'ın uzaktan kutlanmasına sebep olduğuna işaret etti.

Tüm insanları din, dil, ırk fark etmeksizin birlikte barış içinde yaşamaya davet eden Ateş, "Özgürlüğün kıymetini bilen, kendine, diğer insanlara ve tabiata nefes aldıran dünyanın bütün çocuklarına selam olsun. 23 Nisan kutlu olsun." dedi.

KKTC ve Azerbaycan eğitim bakanlarının konuşması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bugünün TBMM'nin halkın iradesini gösterdiği gün olduğunu, KKTC'de yıllardır sokaklarda coşkuyla kutlanan bu bayramın virüs nedeniyle online olarak kutlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

KKTC'de sosyal medyada da olsa yoğun bir katılım ve coşku olduğunu, bu coşkunun KKTC'den de tüm dünyaya yayılacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu akşam 21.00'de çocuklar için İstiklal Marşı'nı okuyacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a salgın karşısında kendilerine yardım ettiği için teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov da çocukların gelecekleri olduğunu belirterek, çocukları herkesin koruması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün 23 Nisan'ı yalnız Türk çocuklarına değil dünyadaki çocuklara da hediye ettiğini vurgulayan Bayramov, şunları söyledi:

"Bu da Atatürk'ün çocuklara verdiği kıymeti gösteriyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin arasındaki kardeşlik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gayretleriyle daha da gelişecektir. 23 Nisan hepinize kutlu olsun."

Konuşmaların ardından Avustralya’dan Rusya’ya, Filistin’den Somali’ye, Almanya’dan Ürdün’de, Çin’den Güney Afrika’ya dünyanın farklı noktalarındaki farklı ülkelerden çocuklar canlı yayında barış mesajları iletti ve şiir, resim, dans gibi farklı alanlarda gösteriler gerçekleştirdi.