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Türkiye
AA 09.11.2024 13:58

Küre Dağları'nda aynı kökten büyüyen 6 köknar ağacı keşfedildi

Küre Dağları'nın Kastamonu bölümünde bulunan ormanlık alanda aynı kökten büyüyen 6 ayrı köknar ağacı tespit edildi.

Küre Dağları'nda aynı kökten büyüyen 6 köknar ağacı keşfedildi

Şenpazar Cide kara yolunun Dağlı geçidi mevkiinde, aynı kökten yükselen ayrı ayrı 6 köknar ağacı, görenlerin dikkatini çekiyor.

Aynı kökten çıkan gövdelerin kalınlığı 20 ile 30 santimetre arasında değişirken, boyları yaklaşık 15 metreyi buluyor.

Kastamonu Valiliği ve İl Özel İdaresinin hazırladığı "Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabının yazarlarından doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, ağacın Küre Dağları'nın Cide ile Şenpazar ilçeleri sınırında kalan bölümünde yer aldığını söyledi.

"Hem doğa hem de insanlar için harika bir görüntü"

Keleş, "Bu köknar çok dallanarak harika bir yapı oluşturmuş. Bunun tabiat anıtı ya da korunmaya değer bir ağaç olduğunu düşünüyoruz. Hemen kökten itibaren dallanması çok ilginç. Altı dal çok sağlıklı bir şekilde büyümüş. Bu hem doğa hem de insanlar için harika bir görüntü." dedi.

Keleş, bölgeyi ziyarete gelenlerin bu ağacı görmesi gerektiğini ifade etti.

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