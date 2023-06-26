Kurban pazarlarında satışlar sürüyor

Kurban Bayramı için farklı bölgelerden İstanbul'a getirilen kurbanlıkların satışı, ilçe belediyelerince kurulan alanlarda yapılıyor.

Küçükbaş hayvanlar ortalama 5 bin ile 12 bin lira arasında, büyükbaş hayvanlar da 60 bin ila 120 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Bazı satıcılar pazara getirdikleri hayvanların çoğunu sattıklarını, bazıları da 9 günlük tatil nedeniyle İstanbul'da yaşayan birçok kişinin memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmesi nedeniyle satışlarda durgunluk yaşadıklarını, satışlar için bayramı beklediklerini söyledi.

Sultangazi Belediyesince kurulan kurban satış alanında Ağrı'dan getirdiği büyükbaş hayvanlarını satışa sunan Mehmet Nuri Kazmacı, "Müşteri bekliyoruz. Hayvanlarımızın aşağı yukarı yüzde 50'si, 60'ı satıldı. Yarına kadar yüzde 10, 15'i de satılır." dedi.

Önceki yıl tüm hayvanlarını sattığını, bu yıl ise satışların biraz daha durgun geçtiğini dile getiren Kazmacı, bayram sonuna kadar satılmayan hayvanı olursa geri götüreceğini veya kesimhaneye vereceğini söyledi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinden küçükbaş hayvanlarını getiren Nuri Çetin de "Fiyatlarımız makul ama pazarda insan yok. 9 gün tatil olunca halk pazara yönelmedi." diye konuştu.

Çetin, arife günü ve bayram günleri pazarın daha hareketli olmasını beklediklerini ifade etti.

Ağrı'dan 500 koyun getirdiğini söyleyen Yılmaz Koçyiğit ise elinde az hayvan kaldığını, satışların bitmek üzere olduğunu kaydetti.