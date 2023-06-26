Ankaralılar tatilde mesire alanlarını tercih etti

Başkentin en kalabalık noktalarından biri olan ve ziyaretçi akınına uğrayan Mogan Gölü'nde aileler, mangal ve semaver eşliğinde piknik keyfi yaparken çocuklar da oyun parklarında vakit geçirdi.

Vatandaşların bazıları ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih ederken bazıları da göl manzarasını seyretti.

Mogan'da piknik yapan Güldane Barış, havanın yağmurlu olmasından dolayı uzun zamandır dışarı çıkamadıklarını, güneşli havayı görünce de tadını çıkarmak istediklerini belirtti.

Çocuklarla yapılacak en iyi aktivitelerden birinin piknik olduğunu söyleyen Barış, "Her pazar planlıyorduk ama yağmurlardan bir türlü fırsat bulamamıştık. Şimdi çocuklar hem yeşili gördü hem de uzun bir süre sonra özgürleştiler." dedi.

Deprem nedeniyle ailesiyle Malatya'dan Ankara'ya yerleşen Sevil Kibar Kaya da, "4 aydır Ankara'dayız, geldik geleli ilk defa güneşi gördük. Çocuklarla gezmeye ihtiyacımız vardı, Ankara'da gezilecek yerleri bilmiyoruz ama haritadan bulup geldik. Sabah kahvaltısına geldik, mangal yakacağız, akşama kadar buradayız." diye konuştu.

Aileler akvaryumda keyifli vakit geçirdi

Keçiören ilçesindeki Deniz Dünyası akvaryumu da tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Akvaryuma gelen genç, yaşlı onlarca Ankaralı keyifli saatler geçirdi.

Çocuklar meraklı gözlerle akvaryumdaki canlıları incelerken aileler de bol bol fotoğraf çektirdi.

Bayramı ailesiyle geçirmek için çocuklarıyla İstanbul'dan gelen Gamze Yılmaz, "Bayram için gelmişken kızlarımı da gezdirmek istedim ve buraya geldik. İstanbul'da akvaryuma gitmiştik ama burası çocukların daha çok ilgisini çekti. Çok beğendik, bol bol fotoğraf çektirdik." diye konuştu.

Yozgat'tan gelen torunlarını gezdiren Güler Şahin ise, "Ankara'da deniz yok ama böyle idare ediyoruz. 52 yaşındayım ilk defa böyle deniz canlılarını gördüm. Çocuklarla birlikte büyük keyif aldık." dedi.