Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Arife günü (5 Haziran Perşembe) ülke genelinin az bulutlu ve güneşli geçmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer yağış geçişleri görülecek.

Kurban Bayramı'nın birinci günü, ülke geneli az bulutlu ve güneşli, Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da 29, İzmir'de 35, İstanbul'da 29, Antalya'da 32, Adana'da 35, Diyarbakır'da 36, Samsun'da 24, Trabzon'da 21, Erzurum'da 24 derece civarında seyredecek.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü ülke geneli az bulutlu ve güneşli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu yer yer yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde yükselmesi bekyeniyor.

Bayramın dördüncü günü ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürürken, Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış geçişleri görülecek.