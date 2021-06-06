Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Küçük Karagöl’de su seviyesi yükselmeye başladı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "Küçük Karagöl" olarak adlandırılan gölde su seviyesi yükselmeye başladı. Göl yaban kuşlarının üremesi için önem teşkil ediyor.
Kuraklık nedeniyle bir süredir kurumaya yüz tutan gölde, aralıklarla devam eden yağışlardan sonra su seviyesinin yükseldiği görüldü.
Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, yaban kuşlarının üremesi için gölün önemli bir nokta olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: AA]
“Yavaş yavaş su seviyesi yükseliyor”
Gök, kısa süreli yağışlardan sonra su seviyesinin yükseldiğini ifade etti.
"Angut, yeşilbaş ördek başta olmak üzere çok sayıda kuşa kuluçka imkânı sağlayan göl, göç esnasında konaklayan ve kışlayan kuşlar için güzel bir alan. Normal yağışlar olduğunda 4-5 metreye kadar su derinliği oluyor. Yavaş yavaş su seviyesi yükseliyor. İnşallah yağmur daha çok yağar ve göl eski haline kavuşur. Kuş cıvıltılarıyla bölge şenlenir."
Etiketler: Doğal Yaşam Kuraklık
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