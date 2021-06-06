Yürüyüşçüler Karadeniz yaylaların yolunu tuttu. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler Ordu’da alternatif rotaların izini sürdü.

Ordu Doğa Sporları Derneği'nin Keyfalan Yaylası’na düzenledği organizasyona 35 kişi katıldı. 7'den 70'e çok sayıda kişi yürüyüş yaptı.

Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler yaylaların yolunu tuttu

Ordu Doğa Sporları Derneği Başkanı İbrahim Kantekin, "Bir buçuk yıldır pandemi boyunca etkinliklerimize ara vermiştik. İzinler açıldıktan sonra bu hafta sonu da Ordu ilimizin Mesudiye ilçesinin güzel Keyfalan yaylasında yürüyüş yapmak için bir araya geldik" dedi.

Doğaseverler, Keyfalan Yaylası'ndan Ulugöl'e kadar olan 11 kilometrelik parkuru 4 saatte tamamladı.



Her hafta farklı rotalar belirleyen doğaseverler ilerleyen haftalarda çadır kurup kamp da yapacak.

