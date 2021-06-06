Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Kenti yolundaki ormanlık alanda ve yaklaşık bir kilometre mesafedeki boşaltılmış iş yerlerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.https://t.co/h6BMGRd7h7 pic.twitter.com/v6hzC3233U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2021

Yangın yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın civardaki ekili arazilere yayıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangın, kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Karadan ve havadan müdahale edildi

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangınlara 7 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi ve 3 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Bir kısmı ormanlık alan ve çoğunluğu tarım arazisi yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan yangın, bir seraya zarar verdi.

Yangında ayrıca bir süre önce boşaltılmış olan iki turistik işletmenin binalarında da hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bir patlama sonucu çıktığının iddia edildiğini belirterek, can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

Ekipler yanan alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan bölgede bulunan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

Bazı vatandaşlar yangının seralara ulaşmasını önlemek için traktörleri ile yangının önünü sürerken, bazıları da ellerine aldıkları araç ve gereçler ile çalışmalara destek verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.