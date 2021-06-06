Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çöp konteynerine atılan kaplumbağaları çocuklar kurtardı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde çöp konteynerine atılan 3 kaplumbağayı çocuklar çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Salda köyü çıkışında Bayaz adalar yakınındaki çöp konteynerinde atılan 3 kaplumbağayı gören çocuklar, ailelerine haber verdi.
İlçe sakini Selim Kuzu ve beraberindeki 3 çocuk kürekle çöpteki kaplumbağaları çıkardı.
Kaplumbağaların çöpten çıkarılması ve doğaya bırakılması cep telefonun kamerasında yansıdı.
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