Tüm Türkiye’de 1 milyon 243 bin 801 öğrenci ve ailesinin yaşadığı LGS heyecanına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ortak oldu. Sınav bitimine yakın bir saatte Ankara Öveçler’de bulunan İzzet Latif Aras Ortaokuluna giden Bakan Selçuk, okul bahçesinin dışında bulunan veliler ile sohbet etti.

Salgın döneminde sınav hazırlıkları, uzaktan eğitim süreciyle ilgili velilerle görüş alışverişinde bulunan Selçuk, ailelerle birlikte gençleri bekledi. Sınav sonrasında okul bahçesine çıkan öğrenciler, Bakan Selçuk’un ziyaret sürprizi ile karşılaştı.

Sınav değerlendirmelerini Ziya Öğretmen ile paylaşan öğrenciler, birlikte bol bol fotoğraf da çektirdi.

Normalde 3 bin 800 civarında okulda sınav yapılırken son 2 yıldır öğrencilerin kendi okullarında ya da evlerine en yakın okulda sınava girebilmeleri için sınav yapılan okul sayısının yaklaşık 18 bine çıkarıldığını belirten Selçuk, “Sınav öncesinde de, sonrasında da çocuklarımızla birlikteyiz” dedi.

Sınav sonuçlarının 30 Haziran’da açıklanacağını hatırlatan Selçuk, yerleştirme döneminde rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.