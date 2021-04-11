Taşkın, Ardahan Köprüsü ile Lezzeti Kür mevkilerini göle çevirdi. Tarım arazilerinde zarara yol açmayan taşkın, vatandaşların da ilgisini çekti.

[Fotoğraf: DHA]

Mahalle sakinlerinden Tuncer Yılmaz, taşkının beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Son günlerde yağmurlar çok yağdı. Hem sağanak hem de dağlardaki kar birikintilerinin erimesi nedeniyle nehir taştı. Taşan nehir güzel görüntüler oluşturdu" dedi.