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Türkiye
AA 15.07.2024 06:28

Kümes yangınında 30 tavuk telef oldu

Sancaktepe’de ahırda başlayan yangın kümese sıçradı. Yangın çok sayıda itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucu 30 tavuk telef oldu.

Kümes yangınında 30 tavuk telef oldu
[Fotograf: AA]

Sancaktepe ilçesi Paşaköy mahallesinde bulunan bir ahırda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ahırın yanında bulunan kümese sıçradı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kümes yangınında 30 tavuk telef oldu

İtfaiye görevlilerince yangına müdahale edilirken, dumandan etkilenen iki vatandaş ambulansa alınarak müdahale edildi.

Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. kümes ve ahır kullanılamaz hale gelirken, kümes içerisinde bulunan 30 tavuğunda telef olduğu öğrenildi.

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