  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.07.2024 06:19

İzmir'de 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 86 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Urla açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

İzmir'de 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

60 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar açıklarında ise durdurdukları lastik bottaki 8'i çocuk 24 düzensiz göçmen ile botta bulunan ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi yakaladı.

Menderes ve Urla açıklarında tespit edilen ve Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan iki lastik bottaki 36 düzensiz göçmen de yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Çorum'da 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:19
Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu
07:53
Microsoft, Gazze'yi arayan Filistinlilerin hesaplarını "engelliyor"
07:21
Görgü tanığı: Trump mitingindeki saldırganı fark edip polisleri uyardım
06:59
Muğla açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
06:54
Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
06:52
İzmir'de orman yangını
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile uçtu
FOTO FOKUS
Şehit babasından İBB'ye bayrak tepkisi
Şehit babasından İBB'ye bayrak tepkisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ