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Türkiye
AA 14.07.2024 22:32

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 276 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 186 kilogramı eroin, 90 kilogramı metamfetamin cinsi 276 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 276 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından Gürbulak Gümrük Kapısı’ndaki uyuşturucu operasyonuna dair paylaşım yapıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları dahilinde, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda başarılı bir operasyona daha imza atıldığı belirtilen paylaşımda, şu bilgiler verildi:

"Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yaklaşık ağırlığı, 186 kilogram eroin, 90 kilogram metamfetamin, cinsi olmak üzere, toplamda 276 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi."

Paylaşımda, ekiplerin toplum sağlığı ve kamu düzenine kasteden uyuşturucu madde tacirlerine geçit vermediği, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini tüm ülke sınırlarında büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunun altı çizildi.

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Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
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